На решение задачи и уровненная Митя затратил 4/5ч . Сколько времени выполняла эту р??боту Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 часа меньше, а на решение уравнения на 1/3 часа больше , чем Митя?

Математика

На решение задачи и уровненная Митя затратил 4/5ч . Сколько времени выполняла эту р??боту Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 часа меньше, а на решение уравнения на 1/3 часа больше , чем Митя?

Автор: Гость