На решение задачи и уровненная Митя затратил 4/5ч . Сколько времени выполняла эту р??боту Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 часа меньше, а на решение уравнения на 1/3 часа больше , чем Митя?
Математика
На решение задачи и уровненная Митя затратил 4/5ч . Сколько времени выполняла эту р??боту Оля, если на решение задачи она затратила на 5/12 часа меньше, а на решение уравнения на 1/3 часа больше , чем Митя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 - 5/12 - 1/3 = (48-25+20)/60=43/60
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