Выбери отличительный признак травянистых растений: А.Нет ствола , только мягкий с??чный стебель. Б.Несколько одревесневших стеблей (стволов).В.Один единственный ствол, покрытый корой.Г.Нет правильного ответа
Биология
Выбери отличительный признак травянистых растений: А.Нет ствола , только мягкий с??чный стебель. Б.Несколько одревесневших стеблей (стволов).В.Один единственный ствол, покрытый корой.Г.Нет правильного ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Травянисты растения - это трава, разве у них есть ствол(одревесневевший)? Правильный ответ "А"
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