1.Установите соответствие между названием шва и условным обозначением 2.Измеряют??я полностью и записываются в половинном размере мерки: 1.Дн 2.Днч 3.Ст. 4.Сб
Технология
1.Установите соответствие между названием шва и условным обозначением 2.Измеряют??я полностью и записываются в половинном размере мерки: 1.Дн 2.Днч 3.Ст. 4.Сб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . 1 2 3 в 4 а 2. 1 и 2 - полностью Ст и Сб - в половинном
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