Какое лексическое значение имеет слово почки
Русский язык
Какое лексическое значение имеет слово почки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово многозначное Вот два значения Почки деревьев Почки в организме человека
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Углы BOC и COA смежные , луч OMбиссектриса ушла COB, лучON -биссектриса угла AOC. 1) пусть у??ол AOC=40°. Чему равен угол между биссектрисами ? ...
Русский язык
Помоги Диме разобрать слова. Распределить их по столбикам:в первый столбик запиши слова с мягким согласным в середине слова, во второй-с твердым. Ч...