Относительно каких тел груз на борту плывущей яхты находится движении
Физика
Относительно каких тел груз на борту плывущей яхты находится движении
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Гость:
Отностительно моря,реки, и тд
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