ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!! 2 пункт ПОМОГИТЕ
Биология
ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!! 2 пункт ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Корнеплоды морковного типа - овощи с удлиненной формой корня, который может быть цилиндрическим, коническим, удлиненно - коническим, веретенообразным и тупым или острым концом. Относятся морковь, петрушка, сельдерей. 2. Корнеплоды свекольного типа - овощи с округлыми, кругло-плоскими, овальными или удлиненными корнеплодами. Относятся столовая и сахарная свекла. 3. Корнеплоды редечного типа - овощи с округленными, реповидными, удлиненно-коническими корнеплодами. Относятся редька, редис, репа.
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