В течение какого времени можно забрать права если сдал экзамен в ГАИ ? Некоторые ??оворят что сейчас в течение пол года, а другие говорят что 2 года .Знаю что раньше можно было в течение 2 лет. Хочу узнать были ли изменение?

Право
В течение какого времени можно забрать права если сдал экзамен в ГАИ ? Некоторые ??оворят что сейчас в течение пол года, а другие говорят что 2 года .Знаю что раньше можно было в течение 2 лет. Хочу узнать были ли изменение?
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Автор: Гость
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Гость:
Изсенений нету мне кажется так, но ответ наврятле правельный
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