В течение какого времени можно забрать права если сдал экзамен в ГАИ ? Некоторые ??оворят что сейчас в течение пол года, а другие говорят что 2 года .Знаю что раньше можно было в течение 2 лет. Хочу узнать были ли изменение?

Право

В течение какого времени можно забрать права если сдал экзамен в ГАИ ? Некоторые ??оворят что сейчас в течение пол года, а другие говорят что 2 года .Знаю что раньше можно было в течение 2 лет. Хочу узнать были ли изменение?

Автор: Гость