Найдите координаты точек пересечения графика функции y=6-2x с осями координат. Можн?? с полным решением? Пожалуйста

Алгебра

Найдите координаты точек пересечения графика функции y=6-2x с осями координат. Можн?? с полным решением? Пожалуйста

Автор: Гость