Найдите координаты точек пересечения графика функции y=6-2x с осями координат. Можн?? с полным решением? Пожалуйста

Алгебра
Найдите координаты точек пересечения графика функции y=6-2x с осями координат. Можн?? с полным решением? Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=6-2х с осью ОХ 0=6-2х   2х=6    х=3 (3;0) с осью ОУ у=6-2*0=6  (0;6) Ответ: (0;6);(3;0)
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