Дан список русских букв: о, _, а, и, н, т, с, р, в, л, к, м, д, п, у, я, ы, ь, г, з, _, ч, й, х, ж, ш, ??, ц, щ, э, ф, ъ, _. Объясните, по какому принципу он составлен. Заполните пропуски.

Гость: Гость:

О, е, а, и, н, т, с, р, в, л, к, м, д, п, у, я, ы, ь, г. з, б, ч, й, х, ж, ш, ю, ц, щ, э, ф, ъ, ё по какому принципу к сожалению не знаю(