1. какое значение семья имеет в жизни человека.2. какие семьи бывают ? чем отличаютс?? двухпоколенные семьи от трёхпоколеных ?3. почему государство заботится о семье? привидите примеры такой заботы?4. проанализируй своё отношен...

Обществознание
1. какое значение семья имеет в жизни человека.2. какие семьи бывают ? чем отличаютс?? двухпоколенные семьи от трёхпоколеных ?3. почему государство заботится о семье? привидите примеры такой заботы?4. проанализируй своё отношение к пожилым членам семьи: всегда ли ты внимателен, заботлив? какие семейные дела ты можешь делать вместо них?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Семья ухаживает за человеком и он чувствует заботу и поддержку. 2 затрудняюсь ответить. в 2ух поколенной семье есть только дети и их родители, а в 3ех поколенной есть ещё и бабушки, и дедушки. 3 Ну например: в семье по какойто причине нет отца и мать одиночка осталось например с 6 детьми. У них нехватает денег на пропитание и они не могут жить. Государство им помогает. 4 ну это личный вопрос извиняюсь, что не смогла ответить на один вопрос)
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