Діалог на тему: що головніше :душа чи розум!
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Діалог на тему: що головніше :душа чи розум!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анна;(запитує у вчительки)Що головніще душа або розум. Вчителька;Звісно душа!Без души жити не можна,а баз розума можливо. Анна;А як же розум,якщо людина не розумна,то вона не може жити та щось розуміти. Вчителька;Анню ти не можеш так казати все можливо і розум,но душа важніше.Запам*ятай це на все своє життя!
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