Сосотавьте уравнение сторон вычислите их длины если известны координаты вершин треугольника А(3,-1) B(1, 4) С(5, -10)
Математика
Сосотавьте уравнение сторон вычислите их длины если известны координаты вершин треугольника А(3,-1) B(1, 4) С(5, -10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО А(3;-1), В(1;4), С(5;-10) НАЙТИ Уравнения сторон треугольника. РЕШЕНИЕ Для удобства представления задачи чертим этот треугольник на координатной плоскости. Уравнение прямой проходящей через две точки (А и В) пишем в виде Y = k*X + b, где:k - коэффициент наклона, b - сдвиг по оси Y. k = ΔY/ΔX = (Ay-By)/(Ax-Bx) = (-1 - 4)/(3-1) = -5/2 = -2.5 Сдвиг b найдем из условия, что прямая проходит через данную точку, например, точку А(3;-1). Ay = k*Ax + b, отсюда b = Ay - k*Ax = -1 - (- 5/2)*3 = -1 + 7.5 = 6.5 Окончательно уравнение прямой АВ Y(AB) = - 2.5*X + 6.5 - ОТВЕТ - зеленая линия. Аналогично для прямой СВ. k = (-10- 4)/(5-1) = -14/4 = - 3.5 Сдвиг определим по точке В(1;4) b = 4 - (-3.5)*1 = 7.5 Окончательно уравнение СВ Y(CB) = - 3.5*X+7.5 - ОТВЕТ - красная линия И уравнение прямой АС k = (-10-1)/(5-3) = -9/ = - 4.5. Сдвиг b для точки А. b = - 1 + 4.5*3 = 12.5 окончательно уравнение прямой АС. Y(AC) = - 4.5*X + 12.5 - ОТВЕТ - синяя линия.
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