Найди неизвестное число (p+7245)-3834=6357 8113-(10101-r)=5207 Заранее спасибо!
Математика
Найди неизвестное число (p+7245)-3834=6357 8113-(10101-r)=5207 Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=3411 r=-3219 я думаю тут понятно
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