Механической энергией системы называют величену, равную
Физика
Механической энергией системы называют величену, равную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумме кинетической и потенциальной энергии компонентов системы
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