Механической энергией системы называют величену, равную

Физика
Механической энергией системы называют величену, равную
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Сумме кинетической и потенциальной энергии компонентов системы
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