Сумма двух углов образованных при пересечении двух прямых, ровна 74 градусов найдите все неразвернутые углы

Геометрия

Сумма двух углов образованных при пересечении двух прямых, ровна 74 градусов найдите все неразвернутые углы

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