Сумма двух углов образованных при пересечении двух прямых, ровна 74 градусов найдите все неразвернутые углы

Геометрия
Сумма двух углов образованных при пересечении двух прямых, ровна 74 градусов найдите все неразвернутые углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74/2=37   острый угол 180-37=143 тупой
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