Как в словосочетание " шум листьев в саду" слово " шум" сделать процессом?

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Как в словосочетание " шум листьев в саду" слово " шум" сделать процессом?
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Автор: Гость
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Гость:
Что делают? шумят Шумят листья в саду
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