Найди смежные углы если их разность равна 35

Алгебра
Найди смежные углы если их разность равна 35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов равна 180 градусов обозначим меньший за х х+х+35=180 2х=145 х=72,5 Ответ: 72,5 и 107,5 градусов
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