Найди смежные углы если их разность равна 35
Алгебра
Найди смежные углы если их разность равна 35
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов равна 180 градусов обозначим меньший за х х+х+35=180 2х=145 х=72,5 Ответ: 72,5 и 107,5 градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите координаты точек пересечения графика функции y=6-2x с осями координат. Можн?? с полным решением? Пожалуйста
Геометрия
Сумма двух углов образованных при пересечении двух прямых, ровна 74 градусов найдите все неразвернутые углы
Русский язык