Помоги Диме разобрать слова. Распределить их по столбикам:в первый столбик запиши слова с мягким согласным в середине слова, во второй-с твердым. Чем различаются эти слова? Приведи свои примеры с таким различием.Запиши их.

Русский язык

Помоги Диме разобрать слова. Распределить их по столбикам:в первый столбик запиши слова с мягким согласным в середине слова, во второй-с твердым. Чем различаются эти слова? Приведи свои примеры с таким различием.Запиши их.

Автор: Гость