Помоги Диме разобрать слова. Распределить их по столбикам:в первый столбик запиши слова с мягким согласным в середине слова, во второй-с твердым. Чем различаются эти слова? Приведи свои примеры с таким различием.Запиши их.

Русский язык
Помоги Диме разобрать слова. Распределить их по столбикам:в первый столбик запиши слова с мягким согласным в середине слова, во второй-с твердым. Чем различаются эти слова? Приведи свои примеры с таким различием.Запиши их.
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Гость:
1)Письмо Домик Котик 2) честный Стул Стол
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