Помоги Диме разобрать слова. Распределить их по столбикам:в первый столбик запиши слова с мягким согласным в середине слова, во второй-с твердым. Чем различаются эти слова? Приведи свои примеры с таким различием.Запиши их.
Русский язык
Помоги Диме разобрать слова. Распределить их по столбикам:в первый столбик запиши слова с мягким согласным в середине слова, во второй-с твердым. Чем различаются эти слова? Приведи свои примеры с таким различием.Запиши их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Письмо Домик Котик 2) честный Стул Стол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какую проблему можно поставить по данному тексту (егэ по русскому) Из коридора м??ня манит Игорь Павлович. – М-можно, – мнется он, – с вами по...
Русский язык
Обществознание