Решите задание 8 и 9 пожалуйста, таблица к заданиям.
Информатика
Решите задание 8 и 9 пожалуйста, таблица к заданиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. 21004 = 2204 654 = 1АС 10024 = 1014 63753 = 67ЕВ 2154 = 46С 9. FA79 = 175171 402D = 40055 5601 = 53001 E4184 = 3440604 123ABC = 4435274
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