На пошив одной наволочки требуется 57 мин. Сколько времени потребуется на пошив 207 ??аволочек?
Математика
На пошив одной наволочки требуется 57 мин. Сколько времени потребуется на пошив 207 ??аволочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57×207=11799мин 196ч.65мин
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