На пошив одной наволочки требуется 57 мин. Сколько времени потребуется на пошив 207 ??аволочек?

Математика
На пошив одной наволочки требуется 57 мин. Сколько времени потребуется на пошив 207 ??аволочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57×207=11799мин 196ч.65мин
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