Сочинение на тему проблема чести в произведении Дубровский пж пж пж пж пж пж пж пж пж

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Честь и бесчестие, подлость и благородство, храбрость и трусость — со всем этим мы сталкиваемся в повести А. С. Пушкина «Дубровский» . Владимир Дубровский, став свидетелем произвола, решает защитить свою честь и достоинство. Может быть, он выбирает не самый правильный путь — путь мести, но его смелость вызывает уважение: Владимир не побоялся бросить вызов всесильному Троекурову, перед которым трепетала вся округа. Пусть он и не вышел победителем, но его мужество, благородство, решительность не могут не вызывать симпатию. Поступки же Троекурова говорят о его бессердечии и жестокости. Он хладнокровно лишает своего ближайшего друга крыши над головой. Его не волнует судьба сына А. Г. Дубровского, который остался без всяких средств к существованию. Он унижает всех, кто так или иначе зависит от него. Рядом с ним благородный Дубровский выглядит еще симпатичнее. Попав в дом Троекурова, полюбив Машу, Владимир отказывается мстить тому, кто разру­шил его жизнь, только потому, что этот человек — отец Маши. Дубровский-разбойник, по мнению многих, «отличается каким-то великодушием» , говорили, что он нападал только на «известных богачей» , да и то не отбирал последнее. Встретив учителя-фран­цуза, Дубровский мог бы забрать у него документы без всякого объяснения, но честь не позволила ему поступить так с беззащитным человеком. Владимир предельно честен в отношениях с Машей. Покидая дом Троекурова, он сообщает ей свое настоящее имя, не зная, как Маша отнесется к этой новости. Будущий муж Маши, князь Верейский, богат и знатен. Он не выброшен из общества, как Владимир Дубровский, но порядочным его никак не назовешь. Мне не хотелось бы иметь такого друга; получив письмо от Маши, он тут же рассказал о нем Троекурову, подставив под удар бедную девушку. Зная, что Маша его не любит, князь все-таки женится на ней, а встретив Дубровского по дороге из церкви, стреляет в него. И вновь Владимир оказался на высоте. Раненый, он не мстит Верейскому, а великодушно отпускает его, не желая доставлять огорчений Маше. Да, можно быть богатым, знатным, всемогущим, но ни за какие деньги нельзя купить честь, достоинство, широту души и благородство. Они даются человеку от рождения и в любой ситуации помогают ему сохранить в себе Человека.