И как переводиться этот текст??

Гость: Гость:

Н Саймон в кладовой. И он все еще ищет звук: в левом углу, в правом углу Тхо "Ничего!" Саймон в своей кухне. В середине т комнате есть окно. Саймон удивляется (удиа.) Лен. "Mew! Mew!" приходит Foom поле. эр "Что ты?" Саймон говорит. «Что в коробке? ' Это секрет. Потом он видит две черные уши ..., две большие зеленые глаза и маленький розовый нос!" О! Это котенок! ", Говорит Саймон Он так счастлив! У него есть новый друг Они будут играть в прятки и искать вместе. D Прочитайте предложения в тексте о Симона для котенка. П любит играть в прятки с Саймоном. Скажи котенок ищет Саймона. котенок считает, что Симон находится в коробке.