Дать этим предложениям характеристику.1.Наступила чудесная летняя пора.2.Долгими ??ветлыми вечерами мы с соседскими ребятами ходили на длинные прогулки.3.Мы бродили по обширном пшеничным полям,по сосновым,еловым,берёзовыми дубо...
Русский язык
Дать этим предложениям характеристику.1.Наступила чудесная летняя пора.2.Долгими ??ветлыми вечерами мы с соседскими ребятами ходили на длинные прогулки.3.Мы бродили по обширном пшеничным полям,по сосновым,еловым,берёзовыми дубовым лесам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательный текст.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Помогите с сочинением, пожалуйста. 'Чем современно на мой взгляд пр-ие 'Слово о Пол??у Игореве. Нужно 2-3 стр. , помогите!!
Биология
Выбери отличительный признак травянистых растений: А.Нет ствола , только мягкий с??чный стебель. Б.Несколько одревесневших стеблей (стволов).В.Один...