Дать этим предложениям характеристику.1.Наступила чудесная летняя пора.2.Долгими ??ветлыми вечерами мы с соседскими ребятами ходили на длинные прогулки.3.Мы бродили по обширном пшеничным полям,по сосновым,еловым,берёзовыми дубо...

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Дать этим предложениям характеристику.1.Наступила чудесная летняя пора.2.Долгими ??ветлыми вечерами мы с соседскими ребятами ходили на длинные прогулки.3.Мы бродили по обширном пшеничным полям,по сосновым,еловым,берёзовыми дубовым лесам.

Автор: Гость