Сократить дробь а12 дробь а7

Алгебра
Сократить дробь а12 дробь а7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А¹² / а⁷ = а¹²⁻⁷ = а⁵ По свойству степени с целым показателем:  a^m / a^n = a^m−n (^ - степень) Расшифровка формулы: если основания чисел одинаковы, то при делении их показатели вычитаются. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите с сочинением, пожалуйста. 'Чем современно на мой взгляд пр-ие 'Слово о Пол??у Игореве. Нужно 2-3 стр. , помогите!!
Ответить
Математика
Найдите промежутки монотонности F(x)= 4-2x+7x2
Ответить
Биология
Выбери отличительный признак травянистых растений: А.Нет ствола , только мягкий с??чный стебель. Б.Несколько одревесневших стеблей (стволов).В.Один...
Ответить
Обществознание
Как описать двух людей,похожих друг на друга,но живущих в разных местах
Ответить
Биология
Что такое двуспальные растения
Ответить