Сократить дробь а12 дробь а7

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А¹² / а⁷ = а¹²⁻⁷ = а⁵ По свойству степени с целым показателем: a^m / a^n = a^m−n (^ - степень) Расшифровка формулы: если основания чисел одинаковы, то при делении их показатели вычитаются.