Помогите с сочинением, пожалуйста. 'Чем современно на мой взгляд пр-ие 'Слово о Пол??у Игореве. Нужно 2-3 стр. , помогите!!
Литература
Помогите с сочинением, пожалуйста. 'Чем современно на мой взгляд пр-ие 'Слово о Пол??у Игореве. Нужно 2-3 стр. , помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две-три страницы не напишу, а идею подкину. Современность в том, что разобщённость во все времена не приносила хороших плодов.
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