Помогите с математикой! Одну из этих решите умоляю! ПОжалуйста! Желательно с объяснением и расписать конкретно. 1.Можно ли из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составить одно двузначное и одно трехзначное число так, чтобы второе делилось на ...
Математика
Помогите с математикой! Одну из этих решите умоляю! ПОжалуйста! Желательно с объяснением и расписать конкретно. 1.Можно ли из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составить одно двузначное и одно трехзначное число так, чтобы второе делилось на первое? Каждая цифра должна быть использована ровно один раз. 2.В треугольнике ABC ∠ A = 3 ∠ C. Точка D на стороне BC обладает тем свойством, что ∠ ADC = 2 ∠ C. Доказать, что AB + AD = BC. 3.У Васи и Пети по 55 гирь весом 1, 2,, 55 кг. Они по очереди подкладывают свои гири каждый на свою чашу двухчашечных весов. Первым ходит Вася. Петя выигрывает, если разность масс гирь на чашах окажется равной 50 кг. Сможет ли он этого добиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 532 /14=38 Два числа 14 и 532
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