Как переводится твой телефон чёрный
Английский язык
Как переводится твой телефон чёрный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Your phone is black.
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