Как переводится твой телефон чёрный

Английский язык
Как переводится твой телефон чёрный
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Автор: Гость
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Гость:
Your phone is black.
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