Помогите мне в 5а классе 14дквочек остальные мальчики Сколько всего учеников в кла??се? Составьте выражение для решения задачи обозначив количество мальчиков переменной а.

Математика

Помогите мне в 5а классе 14дквочек остальные мальчики Сколько всего учеников в кла??се? Составьте выражение для решения задачи обозначив количество мальчиков переменной а.

Автор: Гость