Помогите мне в 5а классе 14дквочек остальные мальчики Сколько всего учеников в кла??се? Составьте выражение для решения задачи обозначив количество мальчиков переменной а.

Математика
Помогите мне в 5а классе 14дквочек остальные мальчики Сколько всего учеников в кла??се? Составьте выражение для решения задачи обозначив количество мальчиков переменной а.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 девочек+a мальчиков=y(учеников) Ответ: в классе y учеников.
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