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Скоко будет 44444км+541745км
Математика
Скоко будет 44444км+541745км
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Қазақ тiлi
Туған өлке,таулы жер, хош иісті гүлдер,өзен,жазғы демалыс,күзгі жиын терін, жасыл жапырақ,ағаш, қазақстан деген сөздерді араластырып әңгіме құрасты...
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