Составить текст из 5 предложений со словами объект бульон шампиньон компаньон павильон медальон

Гость: Гость:

Однажды я и мой компаньон поехали на конкурс. Он был очень трудный. Конкурс проходил в павильоне. Я взял свой медальон, который приносит удачу. Я занял первое место, а мой компаньон второе. Вот такая история произошла со мной и моим компаньоном.