Составить текст из 5 предложений со словами объект бульон шампиньон компаньон павильон медальон
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Составить текст из 5 предложений со словами объект бульон шампиньон компаньон павильон медальон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я и мой компаньон поехали на конкурс. Он был очень трудный. Конкурс проходил в павильоне. Я взял свой медальон, который приносит удачу. Я занял первое место, а мой компаньон второе. Вот такая история произошла со мной и моим компаньоном.
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