Как выполнить синтаксический разбор слова бы

Русский язык
Как выполнить синтаксический разбор слова бы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.написать слово. 2.поделить на слога. 3.поставить ударение. 4.кол-во букв,звуков. 5.закрытый или открытый слог. 6.транскрипция. 7.охарактеризовать каждую букву.
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