Открытый сосуд с углекислым газом уравновесили на весах Почему со временем равно??есие весов нарушилось?
Физика
Открытый сосуд с углекислым газом уравновесили на весах Почему со временем равно??есие весов нарушилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За счет явления диффузии он постепенно заменится на воздух а воздух легче углекислого газа
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