Свойство человека которое проявляется в его уважении к самому себе и окружающим его людям

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Человек по-разному ведет себя, взаимодействуя с другими. В одних случаях он является активным собеседником, при иных обстоятельствах - больше слушает, анализируя социальную ситуацию. Он может проявлять альтруизм, агрессию, апатию, депрессию и т.д.Причинами этого являются как индивидуально-психологические свойства личности, так и внешние факторы, которые побуждают к определенному типу поведения. Применительно индивидуально-психологических свойств личности, то их разнообразие просматривается в особенностях проявления темперамента, т.е. общей активности индивида, динамики психических состояний, эмоциональности.Понятие «темперамент» охватывает устойчивые характеристики, черты, от которых зависят реакции человека на других людей и социальные обстоятельства. Большинство классификаций и теорий темперамента объединяют два компонента - активность и эмоциональность, где активность характеризует степень энергичности, стремительности, скорости и, наоборот, медленности, инертности, а эмоциональность - особенности протекания эмоций, чувств, настроений и их качества.Для изучения соотношения индивидуально-психологических особенностей человека и внешних поведенческих проявлений могут быть использованы четыре вида темперамента: сангвиник, флегматик, холерики, меланхолик.Важным свойством человека, который формируется под влиянием социума, социальных отношений, в непосредственном взаимодействии с другими, является характер, под которым в психологии понимают совокупность устойчивых индивидуальных свойств личности, которые проявляются в типичных способах деятельности и общении, при типичных обстоятельствах и определяются отношением личности к этим обстоятельствам.