Составьте 2 предложения со словами: неграмотность,небрежность. СОСТАВИТЬ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ.

Русский язык
Составьте 2 предложения со словами: неграмотность,небрежность. СОСТАВИТЬ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неграмотность, конечно, не есть хорошо Он был довольно умным, начитанным и смелым, но, к сожалению, из-за небрежности высокие баллы он получал редко.
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