Понятие фермеры, новые дворяне, Лент-лорд и огораживание история 7 класс

История
Понятие фермеры, новые дворяне, Лент-лорд и огораживание история 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фермер это арендатор ,наемный рабочий Сгон крестьян с земель (в Англии) для приобретения пастбищ называется огораживанием 
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