Понятие фермеры, новые дворяне, Лент-лорд и огораживание история 7 класс
История
Понятие фермеры, новые дворяне, Лент-лорд и огораживание история 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фермер это арендатор ,наемный рабочий Сгон крестьян с земель (в Англии) для приобретения пастбищ называется огораживанием
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