Решите задачи. И пожалуйста,напишите решение. А) Петр идет от дома до метро,расстояние до которой рано 1 км700 метров. Через 16 минут после выхода ему остается пройти 340 метров. Сколько минут занимает у Петра весь путь от дом...

Математика

Решите задачи. И пожалуйста,напишите решение. А) Петр идет от дома до метро,расстояние до которой рано 1 км700 метров. Через 16 минут после выхода ему остается пройти 340 метров. Сколько минут занимает у Петра весь путь от дома до метро?

Автор: Гость