Решите задачи. И пожалуйста,напишите решение. А) Петр идет от дома до метро,расстояние до которой рано 1 км700 метров. Через 16 минут после выхода ему остается пройти 340 метров. Сколько минут занимает у Петра весь путь от дом...
Математика
Решите задачи. И пожалуйста,напишите решение. А) Петр идет от дома до метро,расстояние до которой рано 1 км700 метров. Через 16 минут после выхода ему остается пройти 340 метров. Сколько минут занимает у Петра весь путь от дома до метро?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 1700м, осталось 340м Тогда прошел: 1700 - 340 = 1360м Прошел за 16 минут, тогда скорость: 1360 : 16 = 85м/мин Весь путь 1700, тогда время на весь путь: 1700 : 85 = 20 минут Ответ: 20
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