Мастер изготовил 325 деталей перевыполнив план на 15%.сколько деталей по плану?

Математика
Мастер изготовил 325 деталей перевыполнив план на 15%.сколько деталей по плану?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
325 = 115%   х   = 100% 32500/115=282,6 (бесконечное деление) - примерно 100%
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