Мастер изготовил 325 деталей перевыполнив план на 15%.сколько деталей по плану?
Математика
Мастер изготовил 325 деталей перевыполнив план на 15%.сколько деталей по плану?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
325 = 115% х = 100% 32500/115=282,6 (бесконечное деление) - примерно 100%
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