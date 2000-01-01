Краткое сочинения на тему "Правила дорожного движения "

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Сочинение на тему Правил Дорожного Движения Когда-то по улицам и дорогам ездили лишь всадники верхом на лошадях, колесницы и конные повозки. Их можно считать первыми транспортными средствами. Ездили они, не соблюдая никаких правил, и поэтому нередко сталкивались друг с другом. Стало ясно, что нужно упорядочить движение по улицам и дорогам, то есть изобрести правила, которые сделали бы движение по ним удобным и безопасным. Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, ещё при Юлии Цезаре.В современном мире на дорогах большое количество транспорта: грузовые и легковые машины, автобусы, маршрутки, поэтому соблюдение правил безопасного движения играет очень важную роль.Идя из дома в школу, я перехожу три дороги с оживлённым движением. По той части дороги, где нет ни пешеходного перехода, ни светофора, я перехожу так: смотрю по сторонам, а потом, если нет машин, перехожу проезжую часть. Нередко приходится ждать, пока все машины проедут. Многие из них ездят, превышая скорость.Там, где есть «зебра» и светофор, я перехожу дорогу тоже с осторожностью и только на зелёный сигнал светофора, убедившись сначала, что все машины остановились.Родители часто напоминают мне о том, как нужно вести себя в городе, как правильно переходить дорогу, ведь они сами водят машины. В моей семье у всех старших есть права на вождение автомашины, и они всегда соблюдают правила дорожного движения.