Оброзуйте от данных корней слова различных частей речи един ясн див наречие

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Оброзуйте от данных корней слова различных частей речи един ясн див наречие
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Гость:
Иамсчррппаакегшшл88шшшшшшшшшшш
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