Помогите решить задачу на части. Саша в 3 раза моложе папы и в 2 раза старше брата Коли. Сколько лет Саше, если Коля моложе папы на 30 лет?
Математика
Помогите решить задачу на части. Саша в 3 раза моложе папы и в 2 раза старше брата Коли. Сколько лет Саше, если Коля моложе папы на 30 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Коля моложе папы то соответствено папе 30 лет 30:3=10 это Саше 10:2=10 это Коле вот и всё
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