Помогите пожалуйста! определите виды словосочетаний(именные,глагольные,наречные,согласование,управление,примыкание или не являются словосочетанием )Например:Каждый из нас(именное,управление) 1.Берег у реки 2.небо без облако...
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Помогите пожалуйста! определите виды словосочетаний(именные,глагольные,наречные,согласование,управление,примыкание или не являются словосочетанием )Например:Каждый из нас(именное,управление) 1.Берег у реки 2.небо без облаков 3.тропинка в лесу 4.читать в слух 5.разбитая ваза 6.весьма удачно 7.говорить правду 8.подъехавший к пристани 9.около дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Управление 2.Управление 3.Управление 4.Примыкание 5. Согласование 6.Не явл. словосочетанием 7.Управление 8.Управление 9. Не явл. словосоч.
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