Что заавоёвывали фараоны краткий рассказ Плизик

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Направление завоевательных походов египетских фараонов обращено на соседние страны, а также Палестину, Сирию, Нубию. В истории раннего Египта, Синайский полуостров, завоеванный египетскими фараонами , очень важное завоевание. Фараон Джосер, совершив поход, подчинил своей власти кочевников полуострова и открыл для себя доступ к рудникам бирюзы и меди. Но, начиная с 1800 по 1600 года до нашей эры время упадка для Египта. Гиксосы (кочевники-азиаты), захватили Египет, поставив своих князей во главе частей Египта. И только в 1600 году до нашей эры египтяне, путем освободительной войны, свергли их, и восстановили фараоновскую власть.С этого периода положено начало мощного развития Нового царства. Фараон Яхмес создал постоянную армию. Она была хорошо обучена, многочисленна, дисциплинирована. Это положило начало периода великих завоеваний.)))))))))))))))