Составить предложение со словами;1)кейін қайт.2)әрмін кетті.3)мұнда кел.4)осында бол.5)сонда бар.6)бері жүр.7)жоғары көтер. Помогите плиз
Қазақ тiлi
Составить предложение со словами;1)кейін қайт.2)әрмін кетті.3)мұнда кел.4)осында бол.5)сонда бар.6)бері жүр.7)жоғары көтер. Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алдыңда үлкен арық бар, кейін қайт. Ағаш басыңа құлап кетеді, әрмен кет. Менің қасымда орын бар, мұнда кел. Қазір әкең келеді, сондықтан сен осында бол. Бүгін әжеңнің туылған күні, сабақтан соң сонда бар. Машина жолға шықпа, бері жүр. Сөмкеңді жерге тигізбей жоғар көтер.
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