2+2:2 пожалуйста подскажите
Математика
2+2:2 пожалуйста подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 3 т.к.первым идет деление, а потом только сложение
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