Срочно!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 проведена высота равна 2 сантиметров Найдите большее основание трапеции если ее меньшее основание равно 7 сантиметров

Математика

Срочно!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 проведена высота равна 2 сантиметров Найдите большее основание трапеции если ее меньшее основание равно 7 сантиметров

Автор: Гость