Срочно!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 проведена высота равна 2 сантиметров Найдите большее основание трапеции если ее меньшее основание равно 7 сантиметров
Математика
Срочно!!!! прямоугольной трапеции с острым углом 45 проведена высота равна 2 сантиметров Найдите большее основание трапеции если ее меньшее основание равно 7 сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 9. высота образует прямоугольный равнобедренный треугольник (90-45). Значит стороны равны 2 см. 2+7 =9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНО СОСТАВИТЬ БЛАГОДАРНОЕ ПИСЬМО ДЛЯ ПОДРУГИ 60-70 СЛОВ на английском языке прошу очень срочно
Математика
Решить задачу по математике 4 класс молко разлили в два бидона во втором бидоне мо??ока было в два раза больше чем в первом Когда из каждего бидона...
Русский язык