Решить задачу по математике 4 класс молко разлили в два бидона во втором бидоне мо??ока было в два раза больше чем в первом Когда из каждего бидона вылили по 10 литров молока во втором бидоне осталось в 3 раза больше чем в перв...
Математика
Решить задачу по математике 4 класс молко разлили в два бидона во втором бидоне мо??ока было в два раза больше чем в первом Когда из каждего бидона вылили по 10 литров молока во втором бидоне осталось в 3 раза больше чем в первом Сколько литров молока в каждом бидоне ришить с помощью примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 -10 в 2м-30........
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Запишите через запятую все основания систем счисления, в которых запись десятичн??го числа 31 оканчивается цифрой 7.