Решить задачу по математике 4 класс молко разлили в два бидона во втором бидоне мо??ока было в два раза больше чем в первом Когда из каждего бидона вылили по 10 литров молока во втором бидоне осталось в 3 раза больше чем в перв...

Математика
Решить задачу по математике 4 класс молко разлили в два бидона во втором бидоне мо??ока было в два раза больше чем в первом Когда из каждего бидона вылили по 10 литров молока во втором бидоне осталось в 3 раза больше чем в первом Сколько литров молока в каждом бидоне ришить с помощью примера
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Гость:
В 1 -10 в 2м-30........
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