Запишите через запятую все основания систем счисления, в которых запись десятичн??го числа 31 оканчивается цифрой 7.
Информатика
Запишите через запятую все основания систем счисления, в которых запись десятичн??го числа 31 оканчивается цифрой 7.
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[2, "11111"] [3, "1011"] [4, "133"] [5, "111"] [6, "51"] [7, "43"] [8, "37"] [9, "34"] [10, "31"] [11, "29"] [12, "27"] [13, "25"] [14, "23"] [15, "21"] [16, "1f"] [17, "1e"] [18, "1d"] [19, "1c"] [20, "1b"] [21, "1a"] [22, "19"] [23, "18"] [24, "17"] [25, "16"] [26, "15"] [27, "14"] [28, "13"] [29, "12"] [30, "11"] [31, "10"] [32, "v"] [33, "v"] [34, "v"] [35, "v"] [36, "v"] Ответ 8,12,24
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