Запишите через запятую все основания систем счисления, в которых запись десятичн??го числа 31 оканчивается цифрой 7.

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Запишите через запятую все основания систем счисления, в которых запись десятичн??го числа 31 оканчивается цифрой 7.

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