Как из слов записать рассказ изменяя окончания например (На )ступить, осень;(по)желтеть березы; (по) краснеть,осины;

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Как из слов записать рассказ изменяя окончания например (На )ступить, осень;(по)желтеть березы; (по) краснеть,осины;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осень. Пожелтели берёзы, покраснели осины. Земля покрыта сухими листьями. В сырую погоду листья становятся мягкими и пухлыми. В лесу пахнет грибами и прелыми листьями. Опустели поля и огороды. Потянулись на юг стаи журавлей, уток, гусей. Далеко слышны прыжки трусливого зайца и всяких других зверьков.
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