Как из слов записать рассказ изменяя окончания например (На )ступить, осень;(по)желтеть березы; (по) краснеть,осины;
Русский язык
Как из слов записать рассказ изменяя окончания например (На )ступить, осень;(по)желтеть березы; (по) краснеть,осины;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила осень. Пожелтели берёзы, покраснели осины. Земля покрыта сухими листьями. В сырую погоду листья становятся мягкими и пухлыми. В лесу пахнет грибами и прелыми листьями. Опустели поля и огороды. Потянулись на юг стаи журавлей, уток, гусей. Далеко слышны прыжки трусливого зайца и всяких других зверьков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
После обеда марат наловил на 2 рыбы меньше, чем до обеда. После того как он оставил ?? доме дедушки половину пойманной рыбы, у него осталось 5 рыб....
Окружающий мир