Выписать словарные слова к и с
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Выписать словарные слова к и с
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Карета карикатура каталог кристал комиссия селение сокровища супермаркет стресс сбережение
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