Выписать словарные слова к и с

Русский язык
Выписать словарные слова к и с
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Гость:
Карета  карикатура каталог кристал комиссия селение сокровища супермаркет стресс сбережение 
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