Подобрать слово по схеме корень окончание к слову подснежник!

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Подобрать слово по схеме корень окончание к слову подснежник!
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